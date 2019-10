Ein Küchenbrand in Aldrans hielt am Mittwochnachmittag die Feuerwehr auf Trab. In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses entzündete sich ein mit Speiseöl gefüllter Kochtopf auf dem Herd. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand rasch löschen – an der Wohnung entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. (TT.com)

