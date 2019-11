Telfs – Kein harmloser Streich, sondern Vandalismus: Unbekannte haben am Halloweenabend in Telfs ihr Unwesen getrieben und in mehreren Siedlungen Häuser mit Eiern beworfen. Fassaden, Fenster und Balkone wurden verschmutzt.

Die verunstalteten Flächen lassen sich nur teilweise und mit erheblichem Reinigungsaufwand säubern. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 059 1337/126100 an die PI Telfs zu wenden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. (TT.com)