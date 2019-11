Passantin in Innsbruck von Auto erfasst: Frau in Lebensgefahr, Zeugen gesucht

Innsbruck – Nach einem schweren Unfall in der Amraser Straße in Innsbruck am Samstagabend sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 19 Uhr wurde eine 61-jährige Fußgängerin auf Höhe des Hauses mit der Nummer 45 von einem Auto erfasst, gegen die Windschutzscheibe des Wagens und anschließend auf die Straße geschleudert. Die Frau war mit ihrem 46-jährigen Lebensgefährten unterwegs – er konnte sich in letzter Sekunde mit einem Sprung zur Seite retten und wurde leicht verletzt. Die 61-jährige Österreicherin wurde hingegen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in die Klinik eingeliefert.

Der 31-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Innsbruck-Land fuhr im Schock zur nächsten Tankstelle weiter. Die Polizei bittet nun um Hinweise, um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können. Informationen nimmt die Verkehrsinspektion Wilten (Tel.: 059133/7591) entgegen. (TT.com, wa)