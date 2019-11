Auto fuhr in Kundl auf Lkw auf: Lenker schwer verletzt

Kundl – Ein 52-jähriger Autolenker ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Inntalautobahn (A12) bei Kundl schwer verletzt worden. Der Einheimische fuhr laut Polizei aus unbekannter Ursache auf einen Lkw auf, der nach einer Kontrollstelle verkehrsbedingt abbremsen hatte müssen. Das Auto wurde daraufhin von der Fahrbahn auf eine angrenzende Wiese geschleudert.

Der 52-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Von dort wurde er in die Innsbrucker Klinik überstellt. Der 35-jährige ukrainische Lenker des Sattelzuges blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)