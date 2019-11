Drei Fahrzeuge verwickelt: Frau bei Unfall im Rattenberger Tunnel verletzt

Rattenberg – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag im Rattenberger Tunnel. Wegen einer Kolonnenbildung in Fahrtrichtung Brixlegg musste eine 24-jährige Ungarin kurz nach 17 Uhr ihren Kastenwagen anhalten. Eine hinter ihr fahrende 32-Jährige dürfte das zu spät bemerkt haben, bremste und lenkte ihr Auto nach links. Dabei streifte die Einheimische das entgegenkommende Auto eines 52-jährigen Slowenen, verriss ihren Wagen wieder nach rechts und prallte gegen den Kastenwagen. Das Auto des 52-Jährigen geriet durch die Kollision ins Schleudern und kam nach etwa 50 Metern an der Tunnelwand auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Die 32-jährige Österreicherin erlitt durch die Wucht des Aufpralls Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

-

Der Tunnel war nach dem Unfall rund eine Stunde lang gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Im Einsatz standen die Feuerwehren Rattenberg und Radfeld, die Rettung Kramsach und Beamte der Polizeiinspektion Kramsach. (TT.com)