Mit Hubschrauber und Rettung mussten am Donnerstag am späten Vormittag zwei Verletzte von der Skipiste in Sölden ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 11.15 Uhr kam es laut Polizei zum Zusammenstoß der 53-jährigen Tschechin und des 58-jährigen Österreichers. Beide wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Ursache und der genaue Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt. (TT.com)