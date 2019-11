Lawinenabgang in Sölden forderte zwei Todesopfer

Sölden – Zu einem tödlichen Lawinenabgang kam es Samstagmittag in Sölden. Das Schneebrett ging laut ersten Informationen der Polizei abseits der Piste nieder, dabei wurden zwei Personen verschüttet. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Die näheren Umstände sowie die Identität der beiden Opfer waren vorerst noch nicht bekannt.

Es handelt sich um das erste folgenschwere Unglück, noch bevor die eigentliche Wintersportsaison begonnen hat. So ist derzeit der tägliche Lawinenwarndienst noch gar nicht eingerichtet. Die Behörde informiert allerdings fallweise im Rahmen eines Blogs. Am Freitag riet sie dort Wintersportlern und Alpinisten zu erhöhter Vorsicht, da sich bereits „einiges an Schnee“ angesammelt habe. „Nach stürmischer Periode und folgender Wetterbesserung“ bestehe eine „erhöhte Wahrscheinlichkeit von Lawinenunfällen“. (APA/TT.com)