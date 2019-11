Auf dem Schulweg ist Donnerstagfrüh in Innsbruck eine 15-Jährige mit ihrem Skateboard gestürzt. Die Jugendliche zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu und musste von der Rettung in die Klinik gebracht werden. Zu dem fatalen Sturz war es gegen 8 Uhr an einer Gehsteigabschrägung in der Andechsstraße gekommen. (TT.com)

