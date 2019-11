Itter – Nach dem Großbrand in einer Tischlerei in Itter am Dienstag scheint nun die Ursache für das Feuer geklärt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürfte laut den Brandermittlern ein „technisches Gebrechen“ den Brand ausgelöst haben. Die Schadenshöhe ist noch nicht geklärt. (TT)

