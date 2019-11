Auto brannte auf Parkplatz in Münster aus

Münster – Auf einem Parkplatz in Münster geriet am Montag das Auto eines 53-jährigen Mannes in Brand. Das seit Längerem dort abgestelltes Fahrzeug begann laut Polizei gegen 17.30 Uhr aufgrund eines technischen Defektes zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Münster konnte den Brand rasch löschen. Am Auto entstand Totalschaden. (TT.com)