Zeugen gesucht: Radfahrerin (89) in Innsbruck schwer gestürzt

Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad ist am Montagnachmittag in Innsbruck eine 89-Jährige am Kopf verletzt worden. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich unter der Nummer 059133/7591 zu melden, um die Unfallumstände zu klären.

Bekannt ist bisher nur, dass die Frau gegen 16.50 Uhr am Gehsteig des Tivoliparkplatzes (Knollerstraße) in östliche Richtung unterwegs war und plötzlich stürzte. Ein Notarztteam versorgte die Einheimische vor Ort und brachte sie anschließend in die Klinik. (TT.com)