Geparktes Auto rollte davon und stürzte ab: Frau in Sellrain verletzt

Sellrain – Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagnachmittag in Sellrain. Ein 63-Jähriger parkte um kurz nach 16 Uhr am Rand einer steilen Gemeindestraße. Während er den Kofferraum entlud, blieb seine 60-jährige Gattin im Wagen sitzen. Plötzlich begann das Auto zu rollen und prallte gegen eine Leitschiene, die sich aus der Verankerung löste. Daraufhin stürzte der Pkw etwa drei Meter tief auf eine Einfahrt ab, wo er auf der Seite liegenblieb.

Die 60-Jährige wurde eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Sellrain und Gries mit der Bergeschere befreit werden. Anschließend brachte sie der Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck. (TT.com)