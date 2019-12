35-jähriger Tourengeher in Sölden von Lawine erfasst und mitgerissen

Sölden – Bei einem Lawinenabgang am Nederkogel im Gemeindegebiet von Sölden wurde am Freitagvormittag ein 35-jähriger Tourengeher verletzt. Der Mann und ein Begleiter waren nach dem Aufstieg gegen 11 Uhr vom Gipfel Richtung Tal gestartet – der 35-Jährige fuhr voraus. Noch am Gipfelhang löste sich eine Schneebrettlawine, die den Skifahrer erfasste und mitriss.

Der Mann wurde nicht verschüttet, zog sich jedoch Verletzungen an Schulter und Arm zu. Er wurde vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der zweite Tourengeher blieb unverletzt. (TT.com)