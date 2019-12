Brand in Innsbruck: 56-Jähriger wiederbelebt, Bewohner evakuiert

Innsbruck – Großeinsatz für drei Innsbrucker Feuerwehren am Samstagabend. Gegen 22.30 Uhr war in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Reichenau ein Feuer ausgebrochen. Ein 56-Jähriger wurde leblos aus der brennenden Wohnung aufgefunden. Er wurde rasch ins Freie gebracht. Er musste reanimiert werden. Anschließend brachte die Rettung den Schwerverletzten in die Klinik.

Sechs weitere Personen – darunter auch zwei Kinder – mussten laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Sämtliche Bewohner des Mehrparteienhauses wurden von den Einsatzkräften evakuiert. Der Hund des 56-Jährigen verendete bei dem Unglück.

Das Rote Kreuz errichtete in einer nahegelegenen Schule ein Notquartier für die Betroffenen und kümmerte sich um sie. „Insgesamt versorgten wir sieben Verletzte und konnten für unverletzte Betroffene des Wohnhauses eine vorübergehende Notunterkunft zur Verfügung stellen“, sagte Einsatzleiter Martin Plank.

Die Brandursache war vorerst unbekannt, auch die Höhe des Sachschadens stand noch nicht fest. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwilligen Feuerwehren Amras und Reichenau, 21 Sanitäter des Roten Kreuzes, Notarzt und Polizei. (TT.com)