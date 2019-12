Sechsjähriger bei Unfall in Kufstein lebensgefährlich verletzt

Kufstein – Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Pkw im Ortsgebiet von Kufstein durch die Josef Egger-Straße und wollte laut Polizei bei der Kreuzung mit der Maximilianstraße nach links einzubiegen. Im Kreuzungsbereich fuhr in diesem Moment ein sechsjähriger Bub mit seinem Tretroller auf dem Schutzweg über die Straße. Der Bub wurde von dem Pkw frontal erfasst. Das Kind geriet dabei unter das Fahrzeug und wurden rund 15 Meter weit mitgeschleift. Beim Versuch den Unfall zu vermeiden veriss die Unfalllenkerin ihr Fahrzeug links und krachte gegen eine Mauer. Zeugen des Unfalls leisteten sofort erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Der verletzte Bub musste von den eintreffenden Rettungssanitätern und dem Notarzt beatmet werden und wurde anschließend mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Von dort wurde von wurde der Sechsjährige mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Laut Notarzt erlitt der Bub schwerste Verletzungen und der Zustand des Kindes scheint ersten Aussagen zufolge kritisch.

Die Insassen des Unfallfahrzeuges blieben unverletzt. Ein bei der 46-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde die Sicherstellung des Mobiltelefons der Pkw-Lenkerin angeordnet.

Am Unfallort waren zwei Fahrzeuge des Roten Kreuzes, ein Notarztfahrzeug, eine Streife der Stadtpolizei Kufstein und zwei Streifen der Bundespolizei Kufstein im Einsatz. (TT.com)