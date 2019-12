53-Jährige in Kufstein von Auto angefahren: Lenker flüchtete

Kufstein – Ein Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Christtag um 5.30 Uhr in Kufstein: Dort wurde eine 53-jährige Passantin von einem Unbekannten mit dem Auto erfasst, als sie gerade die Straße überqueren wollte.

Die Frau wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert, prallte auf die Straße und blieb schwer verletzt liegen. Ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern, fuhr der Autolenker einfach davon.

Die 53-Jährige wurde in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Sie befindet sich in einem gesundheitlich kritischen Zustand. Hinweise sind an die Polizei Kufstein unter Tel. 059133/7210 erbeten. (TT.com)