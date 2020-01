Hochsaison beim Gipsen

Von Angela Dähling

Schwaz – Heute stehen sie vielfach wieder im Stau, gestern noch auf der Skipiste. Zigtausende Urlauber, die im Bezirk Schwaz die Feiertage verbrachten. Für einige von ihnen endete der Erholungsurlaub jedoch frühzeitig im Krankenhaus.

„An Spitzentagen zählten wir rund zwölf Hubschrauberlandungen am Krankenhaus. Im Schnitt kamen 50 bis 60 Patienten in der Unfallorthopädie dazu sowie rund zehn stationäre Aufnahmen durch Skiunfälle“, zieht Markus Haisjackl, ärztlicher Direktor am Schwazer Bezirkskrankenhaus, Bilanz.

Die ganz schwer Verletzten seien ohnehin direkt in die Innsbrucker Klinik geflogen worden, Leichtverletzte wurden vielfach von den niedergelassenen Ärzten behandelt. Für Haisjackl bot dieser Jahreswechsel in medizinischer Sicht nichts Ungewöhnliches. „Der erwartete Ansturm ist eingetreten und wir waren darauf vorbereitet“, sagt er und spricht von „unfallorthopädischem Alltag“. Das Personal auf der Unfallchirurgie und im Anästhesie-Bereich des Spitals werde in der Saison an den Wochenenden aufgestockt. Dass viele verunfallte Skiurlauber am nächsten oder übernächsten Tag in ein Krankenhaus ihrer Heimat überführt werden, entlaste zudem die Situation im stationären Bereich. Vor allem mit den „klassischen Skiunfällen“ wie Ober- und Unterschenkelbrüchen sowie Rippenfrakturen sahen sich die Schwazer Spitalsärzte konfrontiert.

Volle Wartezimmer gab es auch bei vielen niedergelassenen Ärzten in den Skiorten des Zillertales. Einer von ihnen ist Alexander Binder in Kaltenbach. „Vor allem an den Tagen rund um Silvester war viel los“, resümiert er. Bänderverletzungen wie Kreuzbandrisse standen an der Tagesordnung. „Zum Glück hatte es zu Weihnachten geschneit. Das wirkt sich positiv auf Verletzungen aus, vor allem, wenn man über den Pistenrand hinaus zu Sturz kommt“, erklärt er. Dass die Pisten ziemlich voll waren, habe ebenfalls sein Gutes gehabt: Die Wintersportler seien automatisch langsamer und vorsichtiger unterwegs. „Die meisten Kreuzbandrisse ereignen sich interessanterweise nicht beim Ski-, sondern beim Liftfahren“, weiß Binder von seinen Patienten. Nämlich dann, wenn beim Ausstieg aus dem Sessellift jemand dem anderen hinten auf die Ski steigt bzw. fährt und ihm damit für einen Moment jeglichen Bewegungsspielraum nimmt.