Schwerer Skiunfall am Wilden Kaiser, Mädchen in Kitzbühel verletzt

Ellmau, Kitzbühel – Ein Skiunfall in der Skiwelt Wilder Kaiser im Gemeindegebiet von Ellmau hat am Mittwoch zwei Schwerverletzte gefordert. Wie die Polizei berichtete, war ein 67-jähriger Österreicher mit einer 59-jährigen Deutschen kollidiert. Während der Mann mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen wurde, wurde die Frau in das Krankenhaus St. Johann gebracht.

Der 67-Jährige kam nach der Kollision zu Sturz und schlitterte in Richtung Pistenrand, wo er gegen eine rund fünf Zentimeter dicke Schneestange prallte. Die Deutsche wurde über den Pistenrand hinaus geschleudert und landete in einem Bachbett. Sie erlitt Verletzungen im Bereich der rechten Hand. Der Österreicher wurde am Kopf verletzt.

Zu einem zweiten Skiunfall kam es am Mittwochmittag im Skigebiet Kitzbühel. Um 12.30 fuhren laut Polizei zwei Mädchen aus Deutschland auf der Abfahrt Nr. 73 im Bereich Pass Thurn talabwärts. Oberhalb der Sesselbahn Talstation „Hartkaser“ stießen die beiden 14- und 15-jährigen Mädchen zusammen. Die 15-Jährige war nach kurzer Zeit ansprechbar, sie wurde mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus nach St. Johann geflogen.

Die 14-Jährige wurde nach Salzburg geflogen. Wie es ihr geht, ist noch unklar. Da es für den Unfall vorerst keine Zeugen gab, ersucht die Polizei, Beobachtungen zu melden. Pistenbenützer, welche gegen 12:30 Uhr im Bereich der Talstation der Hartkaser-Sesselbahn oder von der Skithütte „Sonnalm“ aus den Unfallhergang wahrgenommen haben, werden dringend ersucht sich mit der PI Erpfendorf (059133 / 7201) in Verbindung zu setzen. (TT.com)