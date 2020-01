Landeck – Ein 75-jähriger Einheimischer war am Freitagvormittag in Landeck mit seinem Auto unterwegs. Als er in die Landecker Straße einbog, übersah er den Wagen eines 86-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Das Auto des älteren Tirolers touchierte nach dem Aufprall zwei Fußgänger, die sich auf dem Gehsteig befanden. Laut Polizei wurden die 60 und 80 Jahre alten Passanten verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)