Nach Kollision auf Piste machte sich Snowboarder in Sölden aus dem Staub

Ein Skitag am Rettenbachferner endete am Freitag für einen 46-Jährigen im Krankenhaus. Er wurde auf einer Piste von einem Snowboarder am Arm touchiert. Der Deutsche stürzte. Der Unbekannte bleib zwar kurz stehen und fragte, ob alles in Ordnung sei. Doch obwohl der 46-Jährige dies verneinte, fuhr der Snowboarder davon. Der Skifahrer wurde von der Pistenrettung zu einem Arzt in Sölden gebracht. Er hatte sich den Oberarm gebrochen. (TT.com)