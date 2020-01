Frau stürzte in Obsteig vom Pferd, Rodler verletzte sich in Raumsau

Obsteig, Ramsau i. Z. – Zwei Verletzte mussten am Samstag nach Freizeitunfällen in Tirol behandelt werden. In Obsteig war eine 27-Jährige mit ihrem 20 Jahre alten Wallach unterwegs. Plötzlich machte sich das Pferd selbständig, galoppierte los und reagierte nicht mehr auf die Reiterin. Die Österreicherin konnte sich nicht halten und stürzte vom Pferd. Dabei verletzte sie sich. Wie schwer ist unklar. Die Frau wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.

Am Nachmittag kam es indes in Raumsau im Zillertal zu einem Rodelunfall. Gegen 15.20 Uhr war ein 29-Jähriger in einer Kurve auf der Rodelbahn Gerlosstein zu schnell unterwegs. Er versuchte sich mit dem Fuß auf der Holzbande abzustützen. Dabei verletzte er sich am rechten Fuß, auch bei ihm ist der Verletzungsgrad unbekannt. Der Mann wurde mit dem Heli ins Krankenhaus geflogen. (TT.com)