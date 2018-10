Häftling kam nicht von Freigang zurück und raubte Taxler aus

Klagenfurt – Ein 18-jähriger Häftling hat während eines Freigangs aus der Justizanstalt Klagenfurt einen Taxifahrer ausgeraubt. Wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte, war der Klagenfurter am Sonntag nach einem bewilligten Ausgang nicht ins Gefängnis zurückgekehrt. In der Nacht auf Freitag wurde er von Polizeibeamten im Stadtgebiet von Klagenfurt erkannt und festgenommen.

Der Mann hatte ein Butterflymesser und eine Gasdruckpistole dabei. Die Ermittlungen ergaben, dass der 18-Jährige etwa drei Stunden vor seiner Festnahme einem Taxilenker ein Handy und Bargeld geraubt hatte. Er wird wegen schweren Raubes und unbefugten Waffenbesitzes angezeigt und wurde wieder in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. (APA)