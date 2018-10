Mehrere Handys bei Einbruch in Firma in Kundl gestohlen

Kundl – Bislang Unbekannte stiegen am Wochenende durch ein aufgebrochenes Fenster in einen Wirtschaftsbetrieb in Kundl ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Büros, brachen einen Tresor auf und stahlen mehrere Handys.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in Kundl aus. In der Nacht auf Sonntag wurde in mehrere Firmen eingebrochen, indem ein Fenster und im Inneren eine Eingangstüre aufgebrochen wurden. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Bargeld, brachen drei Kaffeeautomaten auf und stahlen daraus das Münzgeld. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. (TT.com)