Wieder Wilderer unterwegs: Hirsch in Osttirol angeschossen

Nußdorf-Debant – Erneut treibt ein Wilderer in Tirol sein Unwesen. Wie die Polizei berichtet, wurde am Sonntag bei der Talsperre zur Göriacher Alm in Nußdorf-Debant ein Hirsch in einem Bachbett entdeckt. Das Tier wies eine Schussverletzung auf und ist im Bach verendet.

Der Hirsch dürfte zwischen 1. und 14. Oktober von einem Wilderer geschossen worden sein. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei Lienz bittet unter Tel. 059133/7230 um Hinweise.

Erst am 25. September hatte die Polizei um Zeugenhinweise nach einem Wilderei-Fall in Sölden gebeten. Am „Moser Steg“ im Windachtal war ein totes Reh auf einem Steig gefunden worden. Das Tier hatte am Vorderlauf eine Schusswunde.

Auf der Innsbrucker Seegrube wurden Anfang Oktober ein 41-jähriger Österreicher und ein 41-jähriger Italiener geschnappt, nachdem sie beim Schießen von Gämsen beobachtet worden waren. Laut Gesetzbuch kann Wildern, wenn der Schaden über 3000 Euro liegt, mit Haftstrafen bis zu drei Jahren sanktioniert werden. (TT.com)