Einbrecher stieg am helllichten Tag in Haus in Scharnitz ein

Scharnitz –Ein Einbrecher schlug am Dienstag in Scharnitz zu: Laut Polizei schlich sich der Täter zwischen 11 und 15 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Er stahl mehrere Schmuckstücke, die im Schlafzimmer aufbewahrt wurden. Die Höhe des Schadens liegt bei einigen tausend Euro. (TT.com)