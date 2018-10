Ramsau: Aushubmaterial von der Baustelle direkt in den Wald geliefert

Von Eva-Maria Fankhauser

Ramsau i. Z. – Es sind Bilder, die verwirren und schockieren. Mitten im Wald des Ramsauer Ortsteils Bichl in einer Rinne wurde Aushubmaterial abgelagert. Teils sieht es aus, als wäre Bauschutt dabei. Dazwischen liegt ein Schlauch. Schnell und einfach entsorgt. In der Natur.

Birgit K. versteht die Welt nicht mehr. Auf dem Nachbargrundstück wird seit Mitte September gebaggert. Der Bauherr plant einen Wohnbau mit neun Wohnungen auf fünf Ebenen. Das Material wird laut ihr aber nicht ins Tal transportiert, sondern in den nahen Wald. Die Ramsauerin könne nur noch den Kopf schütteln: „Wenn es da stärker regnet, reitet das alles in Richtung Tal hinunter. Das ist gefährlich.“ Daher setzte sie alle Hebel in Bewegung und hat die Bezirkshauptmannschaft, den Landesumweltanwalt und die Umweltabteilung des Landes Tirol in Kenntnis gesetzt.

Diese Fotos von abgelagertem Material in Ramsau sorgen für Aufregung. Die BH Schwaz will sich heute selbst ein Bild davon machen. - Birgit K.

BM Fritz Steiner will von einer Beschwerde nichts wissen. „Ich habe bis heute nichts gehört“, sagt er auf Anfrage der TT. Aber die BH Schwaz habe sich gemeldet und sich bei ihm erkundigt. Mehr könne er derzeit nicht dazu sagen.

Laut Bauherr Max Hochmuth sei alles genehmigt. Es werde laut ihm nur ein Teil des Materials von der Firma Rauch aus Ramsau auf die etwa 400 Meter entfernte „Deponie“ gebracht. Der Rest werde woanders entsorgt. „Es ist Blödsinn, dass da Bauschutt dabei ist. Wir reißen ja kein Haus ab“, sagt Hochmuth. Er vermutet, dass es seinen Nachbarn nicht recht ist, dass er baut. „Aber die haben ja selber viele Gästebetten. Die Lage ist schon länger schwierig“, sagt der Bauherr. Er verwirklicht das Wohnprojekt mit einem deutschen Investor. Bereits bei der Bauverhandlung hat Nachbarin K. einen Einwand erhoben. Dieser wurde abgewiesen. Sie habe nichts gegen Wohnungen, „aber nicht in diesem riesigen Ausmaß“. Es fehle ein Verkehrskonzept auf der einspurigen Straße. Zudem sei der Boden in diesem Bereich sehr lehmig. „Wir haben selbst vor ein paar Jahren ein kleines Haus gebaut und mussten den Aushub auf eine Sonderdeponie liefern lassen“, sagt die Ramsauerin. Dass ihr Nachbar laut ihren Angaben einfach Material in den Wald schüttet, ärgert sie. „Immer wieder sehe ich, wie sie versuchen, den Hang zu sichern. Es wäre nicht das erste Gebäude hier, das abrutscht und zur Bauruine wird“, sagt sie. Eine neuerliche Beschwerde gegen den Wohnbau liegt derzeit beim Landesverwaltungsgericht.

Unternehmer und Gemeindevorstand Andreas Rauch versteht den Wirbel nicht. Es sei alles in Ordnung. Der Hang sei ordentlich gesichert und die nahegelegene „Kleinmengendeponie“ von der BH genehmigt. „Das habe ich bereits vor über einem Monat mit Gasser von der Umweltabteilung abgeklärt. Jetzt bringen wir nichts mehr hin. Die Deponie ist voll“, sagt Rauch.

Seitens der BH Schwaz weiß man seit 1. Oktober von der Beschwerde. „Ich habe die wilde Deponie gleich gemeldet“, sagt K. Markus Gasser (Umweltabteilung) habe bereits Recherchen angestellt. Heute steht ein Lokalaugenschein auf dem Programm. „Ich kann mich nicht erinnern, mit Rauch darüber gesprochen zu haben. Ich habe ihn nach der Beschwerde um Stellungnahme gebeten und bisher nichts bekommen“, sagt Gasser. Er betont auch, dass es in diesem Bereich keine genehmigte Aushubdeponie der Firma Rauch gebe. „Für mich schaut das auf den Fotos nach Bauschuttbrocken aus. Zudem ist Wald betroffen. Aber ich muss es mir erst vor Ort ansehen“, sagt er. Die Vermutung liege nahe, dass Rauch auf eine „Agrar­strukturverbesserung“ hinauswolle. Dabei soll die Bewirtschaftung einer landwirtschaftlichen Fläche erleichtert werden. Bewilligung brauche es dafür keine. „Aber Bauschutt darf da auf keinen Fall dabei sein“, stellt Gasser klar. Und auch im Waldgebiet sei so eine Verbesserungsmaßnahme nicht möglich.