Juwelier-Einbruch in Wörgl: Plünderer kamen durch die Wand

Wörgl – Der Plan war ausgeklügelt, der Aufwand groß, der Wert der Beute ist enorm: Jetzt sucht die Polizei jene Täter, die in der Nacht zum Mittwoch ein Schmuckgeschäft im Wörgler City Center leergeräumt haben. Die Einbrecher hatten es vor allem auf Luxusuhren und Goldwaren abgesehen. Juwelier Heinrich Hüttner spricht von einem Einkaufswert im sechsstelligen Bereich.

Die Vorgangsweise der Täter war gefinkelt: Zunächst drangen sie in ein leerstehendes Geschäftslokal in unmittelbarer Nachbarschaft des Juweliers ein. Dort schlugen sie ein Loch in die Mauer und gelangten so in den Verkaufsraum. Die Alarmanlage des Hauses reagierte nicht – ­warum, wird derzeit noch ermittelt. Womöglich sind Bauarbeiten im Einkaufszentrum der Grund. „Die Täter müssen das gewusst haben, sonst hätten sie sich sicher nicht so lange im Geschäft aufgehalten“, mutmaßt Hüttner, der mit seiner Filiale in Kufstein vor zwei Jahren schon einmal Opfer eines nächtlichen Einbruchs wurde. (TT)