Tiroler Polizei warnt vor Dämmerungseinbrüchen im Herbst

Innsbruck — Die Polizei setzt bereits zum fünften Mal in Folge gezielte Maßnahmen gegen Einbrüche in den Herbst- und Wintermonaten. Vernetzte Analysemethoden, rasche Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen sowie Schwerpunkte beim Streifendienst stehen im Mittelpunkt. Großes Augenmerk wird auch heuer wieder auf Prävention und den Kontakt mit der Bevölkerung gelegt. Denn durch eigene, meist einfache Sicherungsmaßnahmen, können Einbrecher abgeschreckt werden. Das bestätigen auch die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik.

Rund 300 Einbrüche weniger

In dem Vergleichszeitraum zu 2015/2016 gab es von November 2017 bis Anfang Februar 2018 rund 300 Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser weniger — das entspricht einem Rückgang von 16 Prozent. Darüber hinaus konnte die Klärungsquote gesteigert, zahlreiche Einbruchsserien Tätergruppierungen zugeordnet und in 92 Tagen insgesamt 65 Täter ausgeforscht werden, teilte die Tiroler Polizei in einer Aussendung mit.

Bei über 46 Prozent aller Wohnraumeinbrüche in Tirol 2017, das sind 345 angezeigte Fälle, blieb es beim Versuch und dem Täter gelang es nicht, die Tat zu vollenden und Diebesgut zu entwenden. „Wichtig sind außerdem eine gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe. Eine Vertrauensperson, die bei Abwesenheit nach dem Rechten sieht und den Postkasten entleert, leistet wertvolle Dienste", so die Exekutive. Die Polizei will aber auch die Menschen dazu motivieren, sie bei verdächtigen Beobachtungen zu verständigen. Niemand soll sich scheuen die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren oder im Notfall 133 zu wählen.

Zwischen 16 und 21 Uhr

Durch die verfrühte Dämmerung in den Monaten Oktober bis März schlagen Täter laut Polizei zwischen 16 und 21 Uhr besonders häufig zu. Die betroffenen Wohnungen und Wohnhäuser sind meist gut an Hauptverkehrsverbindungen angebunden und ermöglichen den Tätern eine rasche Flucht. Siedlungsgebiete mit schwer einsehbaren Grundstücken und ebenerdig gelegene Wohnungen stehen besonders im Fokus, heißt es. Die Täter versuchen zumeist durch das Aufzwängen von Terrassentüren und gartenseitig gelegenen Fenstern, Türen oder Kellerzugängen in das Wohnobjekt einzudringen. (TT.com)