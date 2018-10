17-Jähriger schlug Scheibe von Modegeschäft in Innsbruck ein

Innsbruck – Ein 17-jähriger Marokkaner wurde während eines Einbruchs in Innsbruck am Donnerstag von der Polizei erwischt. Der Täter schlug gegen 5.40 Uhr die Scheibe eines Modegeschäfts ein und betrat die Räumlichkeiten. Nur wenig später klickten die Handschellen. Nach der Festnahme wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)