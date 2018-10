Einbruch in Völs: Mutmaßliche Täter in Niederösterreich gefasst

Völs – Während die Polizei einen Einbruch auf einer Baustelle in Völs aufnahm, klickten fast gleichzeitig in Niederösterreich die Handschellen. Unbekannte waren in der Nacht auf Dienstag in vier Baucontainer eingebrochen. Sie erbeuteten hochwertige Maschinen – unter anderem Stichsägen, Rotationslaser, Kettensägen und Bohrmaschinen.

Während die Anzeige in Tirol gestellt wurde, hielten Polizeibeamte in Niederösterreich ein Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen an. Bei der Kontrolle kamen mehrere Werkzeugkisten mit hochwertigen Geräten zum Vorschein. Diese wurden sichergestellt. Schließlich konnten die Beamten die Maschinen einer Tiroler Firma zuordnen.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 34 und einen 36 Jahre alten Rumänen. Die Ermittlungen laufen noch weiter. (TT.com)