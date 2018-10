78-Jährige verjagte Bewaffneten in Fügen: „Schaug‘, dass aussifind‘sch“

Seit 57 Jahren betreibt Rosa Mühlegger eine kleine Gemischtwarenhandlung in Fügen. An die Pension denkt sie mit ihren 78 Jahren noch nicht. „Das ist viel zu langweilig“, sagt sie. Filmreife Szenen spielten sich dann am gestrigen Dienstag in ihrem Laden ab. Als ein Maskierter sie mit einem Messer bedroht und Geld fordert, schreibt Rosa Mühlegger aber ihr ganz eigenes Drehbuch. Im Video spricht sie über das Geschehene: