Mann bei Streit in Innsbruck mit Hammer am Kopf verletzt

Innsbruck – Blutüberströmt und verletzt musste ein Nordafrikaner Donnerstagfrüh in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden, nachdem ihm ein Landsmann im Streit einen Hammer über den Kopf gezogen hatte.

Wie die Polizei berichtet, war es gegen 6 Uhr Früh in einer Wohnung in der Kranebitter Allee zu einem Streit unter mehreren Nordafrikanern gekommen. Dabei soll auch Alkohol im Spiel gewesen sein. Einer der Beteiligten wurde schließlich am Kopf verletzt, er musste in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Die Polizei nahm fünf Nordafrikaner fest, einer von den Verhafteten war bei dem Streit leicht verletzt worden. Eine Österreicherin, die in der Wohnung Zeugin des Zwischenfalls geworden war, berichtete gegenüber den Beamten, dass noch weitere Nordafrikaner an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen seien. Diese seien aber geflüchtet.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Eine Fahndung nach weiteren Beteiligten läuft. Der Hammer wurde von der Polizei sicher gestellt.

Der verletzte Mann konnte nach eingehender Untersuchung indes am Donnerstagnachmittag die Innsbrucker Klinik wieder verlassen. Seine Verletzungen seien nicht als schwerwiegend einzustufen, korrigierte die Polizei ihre ursprünglichen Angaben. Die durchgeführten Vernehmungen hätten jedoch keine näheren Erkenntnisse zum Tathergang gebracht.

Bei den fünf festgenommenen Männern handelte es sich laut Exekutive um drei Marokkaner im Alter von 24, 27 und 37 Jahren sowie um zwei algerische Staatsbürger im Alter von 22 und 45 Jahren. Das Opfer war ein 32-jähriger Marokkaner. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft werden die Männer auf freiem Fuß angezeigt, hieß es. Der 27-Jährige wurde jedoch aufgrund einer bestehenden Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)