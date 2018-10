Gries am Brenner – Samstagfrüh bedienten sich Unbekannte an der Ladung eines Lastwagens in Gries am Brenner. Der Sattelschlepper mit Anhänger war dort auf einem Parkplatz abgestellt. Die Täter schnitten zwischen 6.30 und 8.30 Uhr mehrere Löcher in die Plane.

Anschließend öffneten sie die Plastikverpackung um die geladenen Paletten und stahlen Schuhe aus Kartons.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (TT.com)