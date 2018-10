Schießerei bei Synagoge in USA: Täter war offenbar Antisemit

Pittsburgh – Durch Schüsse nahe einer Synagoge in der Stadt Pittsburgh in den USA sind acht Menschen getötet worden. „Im Gebiet Wilkins und Shady gibt es einen aktiven Schützen“, warnte die städtische Zivilschutzbehörde, zu der auch die örtliche Polizei gehört, am Samstag beim Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Der mutmaßliche Schütze tätigte bei seinem Angriff auf die Synagoge antisemitische Ausrufe. Bei Eintreten in das jüdische Gotteshaus habe er geschrien: „Alle Juden müssen sterben“, teilte die Polizei dem Lokalsender KDKA von CBS am Samstag mit. Der Verdächtige wurde als weißer, korpulenter Mann mit Bart beschrieben.

Der Schütze habe sich gestellt, nachdem die Polizei das Feuer auf ihn eröffnete. Er sei verletzt worden, so der Sender laut CBS-Homepage. Auch drei Polizisten seien angeschossen worden, ihr Zustand unbekannt. Sie hätten sich hinter ihren Fahrzeugen in Sicherheit bringen müssen. Insgesamt wurden laut CBS acht Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt.

Die Polizei umstellte das jüdische Gotteshaus mit einem Großaufgebot. Das Fernsehen zeigte Spezialkräfte der Polizei und Krankenwagen am Ort der Schießerei, deren Hintergrund zunächst unklar war.

Jüdische Einrichtungen unter erhöhtem Schutz

Die „Tree-of-Life“-Synagoge gilt als ein konservatives jüdisches Gotteshaus, das jedoch offen für Neuerungen sei, wie der Präsident der jüdischen Gemeinde im Großraum Pittsburgh, Jeff Finkelstein, am Ort des Geschehens sagte. Normalerweise finden sich dort am Samstagmorgen rund 50 bis 60 Gläubige ein. Auch in anderen Gegenden der USA wurden sofort die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen erweitert.

In Squirrel Hill, wo die Synagoge steht, leben seinen Angaben zufolge rund 50 Prozent der im Großraum Pittsburgh ansässigen Juden. Finkelstein zeigte sich erschüttert: „So etwas sollte nicht passieren, nicht in einer Synagoge, nicht in unserem Viertel.“ Ein lokaler Fernsehsender hatte unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, der Schütze sei in die Synagoge gegangen und habe die Worte ausgesprochen: „Alle Juden müssen sterben.“

Trump ruft Bevölkerung auf, Schutz zu suchen

Die Schüsse sollen im zweiten Obergeschoß des Gotteshauses gefallen sein. Ob es auch zu Schusswechseln außerhalb des Gebäudes kam, war unklar. US-Präsident Donald Trump rief die Menschen in der Gegend via Twitter dazu auf, Schutz zu suchen.

Fernsehbilder zeigten, wie im Viertel Squirrel Hill, einer Gegend, wo auch viele Menschen jüdischen Glaubens wohnen, ein großes Polizeiaufgebot auffuhr. Die Synagoge wurde umstellt. Menschen wurden von Feuerwehrleuten und Polizeibeamten in Sicherheit gebracht.

US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, es habe wahrscheinlich mehrere Tote gegeben.

In den Vereinigten Staaten sterben jährlich mehr als 30.000 Menschen durch Schusswaffen. (APA/AFP/Reuters)