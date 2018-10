Einige 100.000 Euro aus Tresor in Sölden gestohlen

Sölden – Wahrlich reiche Beute machten in der Nacht auf Montag Einbrecher in Sölden. Laut Polizei stiegen die Täter zwischen 3.30 Uhr und 7 Uhr früh in das Lokal in der Dorfstraße ein. Offenbar waren sie gut vorbereitet: Sie hatten sich widerrechtlich den Schlüssel zum Tresor beschafft.

Damit öffneten sie den Safe und räumten ihn leer. Laut Polizei erbeuteten sie einige 100.000 Euro. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sölden unter Tel. 059133/7108 zu melden. (TT.com)