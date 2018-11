Massenschlägerei in Innsbruck: Mann Flasche an Kopf geworfen

Innsbruck – Wegen einer Massenschlägerei musste die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mit mehreren Streifen zu einem Lokal in der Innsbrucker Tschamlerstraße anrücken: Gegen 4 Uhr Früh waren sich vor dem Nachtlokal zwei türkische Brüder im Alter von 25 und 30 Jahren mit bis zu 15 Tschetschenen in die Haare geraten. Auslöser war eine Glasflasche, die einer der Tschetschenen einem der Türken an den Kopf geworfen hatte. Dadurch erlitt das Opfer eine klaffende Wunde am Kopf, die genäht werden musste.

Bis zu 15 Tschetschenen gegen zwei Türken

Dann eskalierte die Auseinandersetzung vollends: Laut Zeugenaussagen schlugen zehn bis 15 Tschetschenen auf die beiden Türken ein. Eines der Opfer ging durch die Wucht eines Faustschlags benommen zu Boden. Nachdem der Türke wieder aufstehen wollte, bekam er einen gezielten Fußtritt von einem noch unbekannten Täter gegen seinen Kopf – er verlor daraufhin das Bewusstsein.

Anschließend flüchteten die Tschetschenen zu Fuß und mit Autos in unbekannte Richtung und ließen ihre blutenden Opfer zurück. Die beiden Brüder wurden unbestimmten Grades verletzt und erlitten hauptsächlich im Kopf- und Gesichtsbereich Verletzungen sowie Blutergüsse und Kratzspuren am gesamten Körper. Die Ermittlungen zur Ausforschung der Täter sind im Gange. (TT.com)