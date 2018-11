Vandalen richteten in Vereinslokal in Höfen massiven Schaden an

Höfen – Massiven Sachschaden haben vorerst unbekannte Täter am 1. November zwischen 12 und 14 Uhr in einem Vereinslokal im Außerfern angerichtet: Die Unbekannten waren in das Gebäude in Höfen eingestiegen, haben einen geringfügigen Geldbetrag aus der Handkasse gestohlen und dann das Inventar und Ausrüstungsgegenstände mit Spray besprüht. Auf einem Schrank fand die Polizei die Zahl „187“ aufgesprüht, die laut Ermittlern darauf hinweisen könnte, dass die Täter Mitglieder einer Straßenbande sind. Deren Mitglieder werden mit Graffiti-Spraying in Verbindung gebracht. Hinweise sind an die Polizei Reutte unter Tel. 059133/7150 erbeten. (TT.com)