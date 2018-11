Innsbruck – Schweren Sachschaden richtete ein Unbekannter am Montag in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses an einem dort geparkten Auto an. Vermutlich am Nachmittag zerkratzte der Täter den Lack des Autos mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einer Schraube.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise. (TT.com)