Student beschmierte Pfarramt-Mauer bei EU-Gipfel: Geldstrafe

Wegen Sachbeschädigung per Graffiti und Widerstandes gegen die Staatsgewalt musste sich gestern am Landesgericht ein Student verantworten. Der 29-Jährige wollte im Juli seinen Protest gegen das EU-Innenministertreffen in Innsbruck kundtun und griff zur Spraydose. Die öffentliche Klagemauer war jedoch denkbar schlecht gewählt: So versprühte der 29-Jährige seine Botschaft ausgerechnet auf der Einfriedungsmauer einer Innsbrucker Pfarre.

Der Studiosus wollte dabei wohl zur Demonstration aufrufen. Nach gesprayten „Anti Gipfel De"-Buchstaben war der 29-Jährige jedoch gestört und schon wenig später von der Polizei gestellt worden. Gegen das Verbringen in das Funkstreifenfahrzeug wehrte sich der Sprayer dann nach Kräften und verletzte dabei auch noch einen der Polizisten.

Verteidiger Mathias Kapferer argumentierte vor Richterin Heide Maria Paul, dass die Aktion seines Mandanten wohl nicht unbedingt mit einer Vorstrafe enden müsste. Schließlich habe sich der Student für seinen Graffiti-Protest extra ein Mauerstück ausgesucht, das ohnehin schon beschmiert war. Dazu verhielt sich auch der verletzte Polizist fair und berichtete nur von einer eintägigen Schmerzperiode.

Richterin Paul gestand darauf eine Diversion mit 450 Euro Bußgeld zu. Dazu ließ die Pfarre die Mauer nicht malen, sondern kostengünstig(er) reinigen: Macht nochmals 579 Euro für den Sprayer.

Unbedachte Aussage kommt Mutter teuer zu stehen

Wie schnell man mit unbedachten Äußerungen in den strafrechtlichen Bereich rutschen kann, bewies gestern der Prozess gegen eine junge Mutter wegen versuchter Nötigung. Die Frau war nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten mit diesem wegen Obsorgestreitigkeiten übers Kreuz geraten.

Dabei fiel die Äußerung, dass ihre Mutter ihn wegen einer allfälligen Veruntreuung ihres Autos anzeigen werde, sollte er den Obsorgeantrag nicht zurückziehen. Laut Gesetz eine versuchte Nötigung, da ja ein Übel angedroht wurde, sollte der gewünschten Forderung nicht nachgekommen werden. Für die junge Frau, die sich keinerlei Vergehens bewusst war, schwer verständlich. Statt einer Vorstrafe endete die Causa aber mit einer Diversion über 1200 Euro. (fell)