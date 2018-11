Bank in Wildschönau ausgeraubt: Täter flüchtete mit Rad

Wildschönau – „Alles Geld, alles Geld!“ Mit diesen vier Worten leitete ein Räuber am Montag um 16.50 Uhr in der Raika Oberau den vielleicht schnellsten Banküberfall in der Tiroler Kriminalgeschichte ein. „Nach 20 Sekunden war alles vorbei“, schildert Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes. Denn der unbewaffnete Täter wusste offenbar vom Geldbündel, das die Bankmitarbeiter unversperrt hinter dem Schalter aufbewahrten.

Dieser Mann überfiel am Montag die Bank in Oberau. - Polizei

Der 30 bis 40 Jahre alte Mann lief sofort zum Tresen, schnappte sich das Geld und flüchtete. Vor der Bank wartete bereits das Fahrrad, das der Räuber dort vorsorglich abgestellt hatte. In Oberau ein ideales Fluchtfahrzeug – „von dort geht’s bis Kundl immer bergab, außerdem gibt es mehrere Fluchtwege“, erzählt Pupp. Jedenfalls blieb die Großfahndung der Polizei vorerst ohne Erfolg.

Der Täter war schwarz gekleidet, trug eine Mütze, zeitweise eine Sonnenbrille, aber keine Handschuhe. Hinweise an die Polizei. (tom/TT.com)

Der Täter war bei dem Überfall auf die Bank schwarz gekleidet. - Polizei