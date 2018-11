Diebespaar beklaute 84-Jährige in Völser Lebensmittelgeschäft

Innsbruck – Mit einem Ablenkungsmanöver gelang es am vergangenen Freitag einem unbekannten Paar, eine 84-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft in Völs zu bestehlen. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen durch die Polizei zeigte, wie die Unbekannte sich die Geldtasche der Frau schnappte, während der Mann das Opfer ansprach.

In der Geldtasche befand sich neben der Bankomatkarte auch ein Zettel mit dem dazugehörigen Code. Dies nützten die Täter und hoben kurz nach dem Diebstahl von einem Bankomaten einen dreistelligen Eurobetrag ab.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Die Frau war zwischen 40 und 50 Jahren alt und etwa 160 bis 170 Zentimeter groß. Sie hatte eine helle Hautfarbe und eine untersetzte Figur. Zum Tatzeitpunkt trug sie ihre dunklen langen Haare hochgesteckt. Bekleidet war die Frau mit einer schwarzen Hose, einer dunklen Jacke, einem grauen Pullover und einer hellbraunen Tasche.

Der Mann war vermutlich etwas älter als die Frau, er dürfte etwa 50 bis 60 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß sein. Auch er hatte eine helle Hautfarbe und eine dicke Statur. Er hatte graue kurze Haare mit Geheimratsecken und einer Stirnglatze. Bekleidet war er mit blauen Jeans, einer dunklen Jacke, braunen Schuhen und einer schwarzen Umhängetaschen. Die Polizei Kematen bittet unter Tel. 059133/7115 um Hinweise. (TT.com)