Lkw-Lenker in Innsbruck mit gefälschten Fahrerkarten erwischt

Innsbruck – Am Ende half alles Leugnen nichts: Ein 56-jähriger Lkw-Lenker aus Österreich ging der Polizei Innsbruck am Dienstag bei einer Schwerpunktkontrolle wegen gefälschter Lenk- und Ruhezeiten ins Netz. Doch auch am Lkw bestanden derart viele technische Mängel, dass der Brummifahrer sich jetzt auf eine Flut an Anzeigen einstellen darf.

Schon die erste Auswertung der Fahrerkarte machte die Beamten am Dienstag stutzig: Die angegebenen Lenk- und Ruhezeiten deuteten auf Unregelmäßigkeiten hin. Beim Auslesen des digitalen Kontrollgeräts des Sattelschleppers zeigte sich dann, dass der Mann wohl mehrmals ohne Fahrerkarte und mit der Karte eines Arbeitskollegen unterwegs gewesen war.

Das bestritt der 56-Jährige zunächst noch vehement. Bei einer freiwilligen Nachschau im Führerhaus des Lkw kamen dann aber zwei weitere fremde Fahrerkarten zutage, woraufhin der Lenker ein Geständnis ablegte.

Gefahr im Verzug bei Anhänger

Doch damit nicht genug: Bei einer zusätzlichen technischen Überprüfung entdeckten die Sachverständigen bei dem Lkw elf schwere Mängel und bei der Bremsanlage des Hängers sogar einen so massiven Mangel, dass Gefahr im Verzug bestand. Die Polizisten nahmen dem Anhänger das Kennzeichen und dem Lenker den Zulassungsschein vorläufig ab.

Nach Abschluss der Ermittlungen werden zehn Anzeigen wegen Übertretungen nach der Lenk- und Ruhezeitverordnung und 28 Anzeigen wegen der technischen Mängel an die Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.

Wegen der missbräuchlichen Verwendung der falschen Fahrerkarten wird gesondert Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachtes der Datenfälschung erstattet. (TT.com)