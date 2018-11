Fünf Jahre Haft für Narzisst und Jetset-Hochstapler

Im April hatten europaweit Medien über einen Jetset-Hochstapler berichtet, der sich 2017 mit einem Luxustaxi quer durch Europa chauffieren hatte lassen und zuletzt über das FBI im mexikanischen Cancun verhaftet worden war. An die 800.000 Euro Schaden und gewerbsmäßig schwerer Betrug standen dazu gestern am Landesgericht am zweiten Prozesstag zur Debatte. Der gebürtige Oberösterreicher, dem wegen eines 681.000-Euro-Betrugs an einem Unterländer Hotelier in Tirol der Prozess gemacht wurde, hatte am ersten Prozesstag noch seine Unschuld beteuert. Gestern zeigte sich der 40-Jährige vor Richterin Helga Moser auf Anraten von Verteidigerin Vanessa Heiss letztlich doch voll geständig. Zu viele Zeugenaussagen wirkten belastend, wie die eines deutschen Großunternehmers, den der 40-Jährige um Sponsorbeträge beim Formel-1-Team Force India geprellt hatte. Die Rechte dazu waren natürlich frei erfunden – wie so ziemlich alle Luftschlösser, die der 40-Jährige in seiner Glamour-Welt erbaut hatte. Psychiaterin Heidi Kastner attestierte dem 40-Jährigen jedoch volle Zurechnungsfähigkeit: „Der Mann hat keinerlei Manie, sondern ist ein Narzisst in ausgeprägter Form. Sein selbstverliebtes Ziel ist einzig, sich ein Luxusleben auf Kosten anderer zu finanzieren. Er weiß genau, was er tut.“ Staatsanwalt Andreas Leo: „Der Angeklagte fährt ohne Rücksicht auf andere mit Dauervollgas auf der linken Spur!“ Aufgrund des Geständnisses ergingen rechtskräftig fünf statt zehn Jahre Haft. Richterin Moser: „Mildernd war auch die unglaubliche Leichtgläubigkeit mancher Opfer.“

Von „brutalen Szenen unter Frauen“ handelte ein Gerichtssplitter. Die in reiner Notwehr handelnde, freigesprochene 47-Jährige will dazu noch einmal öffentlich betont wissen, dass der Angreiferin allenfalls ein Stückchen Zahn herausgebrochen und nicht einmal dies ärztlich dokumentiert sei.

Ob ungeschickt oder zu unvorsichtig – die Verbrecherkarriere eines Polen läuft nicht rund. So war der 42-Jährige im März erneut verhaftet worden, nachdem er in Innsbruck in ein Kindergeschäft eingebrochen war. 634 Euro wechselten nächtens den Besitzer. Kamera-Aufnahmen eines öffentlichen Gebäudes überführten den Täter aber sofort. Im Prozess wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls kam am Landesgericht auf, dass der 42-Jährige in seiner Heimat schon 18 Vorstrafen – großteils einschlägig – aufweist. Erstaunlich: Auf jeden Vorhalt des Gerichts zu einzelnen Vorstrafen wusste der Angeklagte genau, wie lange er dafür in Haft war – in Summe einen nicht unbeträchtlichen Teil seines Lebens. Dazugelernt hat der Kriminaltourist aber nichts. So konnte ihm das Gericht etliche Verantwortungen ganz einfach mittels Zugkarte oder Handydaten widerlegen. Eine Strafandrohung von bis zu siebeneinhalb Jahren Haft erzeugte Tränen. Rechtskräftige zweieinhalb Jahre ließen sie wieder trocknen. (fell)