Prügelopfer aus Innsbrucker Klinik entlassen

Innsbruck – Zehn Tage nach der brutalen Schlägerei vor einem Nachtlokal in der Tschamlerstraße konnte das schwer verletzte Opfer die Klinik verlassen. Der türkischstämmige Innsbrucker hatte bei der Auseinandersetzung mit zehn Tschetschenen das Bewusstsein verloren und einen Kieferbruch erlitten. Die Täter sind noch unbekannt.

„Allerdings haben wir jetzt Fotos mit guter Qualität aus den Überwachungskameras zur Verfügung“, sagt Ermittlungsleiter Ernst Kranebitter von der Innsbrucker Kripo: „Mit deren Hilfe hoffen wir, die Täter ausforschen zu können.“ Das Opfer hat aufgrund des langen Aufenthalts in der Klinik erst am Dienstag bei der Polizei aussagen können.

Wie die Ermittlungen inzwischen ergaben, war eine Frau in der Nacht zu Allerheiligen der Streitauslöser. Ein Tschetschene fand offenbar Gefallen an ihr, obwohl sie in männlicher Begleitung war. Bald geriet der Freund ins Visier der Tschetschenen. Als zwei Brüder dem Mann halfen, waren sie selbst an der Reihe. Die zehnköpfige Gruppe passte die Innsbrucker vor dem Lokal ab und ging dort auf sie los. Bei der Prügelei wurde einer der Brüder zu Boden geschlagen. Als er wieder aufstehen wollte, erhielt er einen Tritt gegen den Kopf. Die Attacke war so heftig, dass er das Bewusstsein verlor. Ein Teil der Tschetschenen flüchtete zu Fuß, der andere mit einem Auto. (tom)