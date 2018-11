Für drei Taten verurteilt: Häftling gesteht 90 weitere Morde

Austin – Bisher gilt Samuel Little als dreifacher Mörder. Zwischen 1987 und 1989 erdrosselte er in der Gegend um Los Angeles drei Frauen und wurde dafür 2014 zu dreimal lebenslänglicher Haft verurteilt. Nun allerdings vermuten die Ermittler, dass Little einer der schlimmsten Serienkiller der Vereinigten Staaten sein könnte.

Dem US-Sender NBC zufolge teilten die Behörden im US-Bundesstaat Texas mit, der 78-Jährige habe Angaben zu einer Vielzahl von Mordfällen gemacht. Die Rede ist von mehr als 90 Morden, die der Mann zwischen 1970 und 2005 in den Bundesstaaten Texas, Florida, Georgia, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Illinois, Ohio, Kalifornien, Indiana, Arizona, New York, Mexiko und South Carolina begangen haben will.

30 Fälle bereits geprüft

Offenbar hatte ein Ermittler das Vertrauen Littles gewonnen, der auch unter dem Namen Samuel McDowell unterwegs war. Der Polizist interviewte Little demnach am 18. Oktober im Gefängnis Wise County im texanischen Decatur. Dabei gab Little zu, eine 20-jährige Frau stranguliert zu haben, deren Leiche später in einem Wald in Florida gefunden wurde.

Bei dem Opfer handelt es sich um die 1982 ermordete Rosie Hill. Little gab an, er habe die Frau umgebracht, weil Gott ihn dafür auf die Erde geschickt habe. „Er gab Details an, die nur der Mörder (von Hill) gewusst haben kann“, sagte eine Polizeisprecherin NBC. Inzwischen gestand der 78-Jährige Dutzende weitere Taten.

30 davon wurden bereits geprüft, sagte der Staatsanwalt von Ector County, Bobby Bland. „Bis jetzt haben wir keine falschen Informationen von ihm bekommen.“ Sollte er für die Taten verurteilt werden, könnte Little Bland zufolge, „einer der schlimmsten, wenn nicht der schlimmste Serienmörder der US-Geschichte“ werden. (TT.com)