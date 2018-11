Zwei Einbrecher stahlen Schmuck aus Einfamilienhaus in Ebbs

Ebbs – Auf der Suche nach zwei Einbrechern ist aktuell die Kufsteiner Polizei. Die beiden Männer schlichen sich am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Ebbs, durchsuchten mehrere Räume und stahlen Schmuck.

Wie die Polizei berichtet, begegneten die Diebe auf der Treppe der 79-jährigen Bewohnerin des Hauses. Sie wechselten in gebrochenem Deutsch einige Worte mit der Frau und verließen dann das Haus. Sie bemerkte den Diebstahl erst abends. Was die Täter zu der Frau sagten und warum sie nicht sofort die Polizei alarmierte, ist derzeit noch unklar.

Beide Männer sollen laut Täterbeschreibung zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und mit Akzent gesprochen haben. Einer davon ist demnach ca. 170 cm groß, sehr schlank, hat ein rundes auffällig blasses Gesicht und kurze schwarze Haare. Sein Komplize ist hingegen ca. 180 cm groß, leicht korpulent und hatte einen Rucksack bei sich. Die beiden Diebe waren dunkel gekleidet. Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 059133/7210 (TT.com)