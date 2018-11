Diebstahl in Sportgeschäft in Niederau geklärt: Zwei Festnahmen

Wildschönau – In der Nacht zum 9. November wurde in ein Sportgeschäft in Niederau (Gemeinde Wildschönau) eingebrochen. Die Täter stahlen Ski, Skischuhe und Helme. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei jetzt zwei Slowaken im Alter von 27 und 38 Jahren als Tatverdächtige ausforschen und festnehmen. Sie wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)