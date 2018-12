Wörgler legte „schweren Kerlen“ das Handwerk

Wörgl, Niederau – Es war eine Kombination aus reinem Zufall und der Aufmerksamkeit eines Wörglers, die dazu führte, dass für ein europaweit gesuchtes Diebstahl-Duo am Mittwoch in Wörgl die Handschellen klickten. In der Nacht auf den 9. November hatten Unbekannte Skiausrüstung aus einem Sportgeschäft in Niederau (Gemeinde Wildschönau) entwendet – die TT berichtete. Zwar wurde das Fluchtfahrzeug auf Kameraaufnahmen festgehalten, war jedoch aufgrund der schlechten Qualität der Bilder für die Ermittler nicht einwandfrei zu bestimmen. Die Polizei wandte sich daher an einen Kfz-Mechanikermeister, der bei der Identifizierung des Modells helfen sollte.

Fortuna hatte wohl ihre Finger im Spiel, dass etwa drei Wochen später genau dieser Wagen vor dem Autoexperten herfuhr. „Ich war gerade auf einer Probefahrt, als ich den Pkw vor mit entdeckte“, erzählt der Wörgler in einem Gespräch mit der TT. Er sei den von zwei Männern gelenkten Wagen bis auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums gefolgt und habe dann sofort die hiesige Polizeiinspektion informiert.

Wenig später klickten dann die Handschellen. „Im Zuge einer Kontrolle hat sich der Verdacht erhärtet, dass die beiden Fahrzeuginsassen in Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl in Niederau stehen“, bestätigt ein Polizeisprecher.

Die beiden Slowaken (27 und 38) wurden in die Justizanwaltschaft Innsbruck gebracht. Wie sich nun he­rausstellte, dürfte der Coup in der Wildschönau nicht der erste des Duos gewesen sein. „Am Freitag tauchte die Polizei noch einmal bei mir auf, um sich zu bedanken. Sie haben erzählt, dass die beiden ‚schweren Kerle‘ europaweit gesucht werden“, sagt der Hinweisgeber. Die mutmaßlichen Täter wurden der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Der 38-jährige Facharbeiter dürfte somit wohl Geschädigten über die Tiroler Grenzen hinweg einen Gefallen getan haben. Als Held sieht er sich aber nicht. „Ich habe lediglich meine Augen offen gehalten“, meint der Mechanikermeister. „Das würde man sich aber manchmal von mehreren Leuten wünschen.“ (jazz)