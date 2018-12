Sechsstelliger Eurobetrag aus Lokal in Sölden gestohlen

Sölden – Aus einem Lokal in Sölden ist, wie erst jetzt bekannt wurde, Ende Oktober ein sechsstelliger Eurobetrag gestohlen worden. Die bisher unbekannten Täter konnten den Tresor mit dem Schlüssel, den sie in der Nähe gefunden hatten, aufsperren und so die Losung des Wochenendes entwenden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

In der Nacht auf den 29. Oktober gelangten die Täter vermutlich über den Notausgang in das Lokal. Danach brachen sie die Tür zum Büro des Lokalbesitzers auf, wo sie den Tresor fanden. Der Geschäftsführer des Lokals schrieb für den Hinweis, der zur Ergreifung der Täter führt, 10.000 Euro Belohnung aus. (TT.com)