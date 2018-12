Motorradanhänger von Parkplatz gestohlen: Zeugen gesucht

Eben am Achensee – Nach Zeugen eines Diebstahls sucht derzeit die Polizei Jenbach. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend verschwand in Eben am Achensee ein Pkw-Motorradanhänger im Wert von mehreren hundert Euro. Der Anhänger war seit mehreren Wochen auf dem Parkplatz „Astenau“ neben der B 181 abgestellt. Hinweise werden an folgende Nummer erbeten: 059133 7252. (TT.com)